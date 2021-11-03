Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели IKEA, магазин которой есть и в Украине, предупредила о повышении цен из-за кризиса с поставками и увеличения затрат на сырье.

Об этом сообщает Financial Times.

Указано, что чистая прибыль Inter Ikea, владельца бренда, за год упала на 17% до 1,4 млрд евро, в то время как онлайн-продажи и продажи в магазинах через его франчайзинговую систему выросли на 6% до рекордных 41,9 млрд евро.

При этом финансовый директор Inter IKEA Мартин Вандам рассказал, что в следующем финансовом году (до августа 2022 года) проблемы с поставщиками не будут решены и сырье продолжит дорожат.

"22 финансовый год будет не легче, чем 21 финансовый год, он будет сложнее", - сказал Вандам.

Анонсированное повышение цен будет первым с 2019 года и, вероятнее всего, будет более высоким, чем в прошлый раз. Но насколько повысят цены пока не решено.

Inter Ikea является центральным действующим лицом в системе франчайзинга мебельного ритейлера, разрабатывая и поставляя ассортимент продукции, а также взимая с ритейлеров 3% от оборота за использование своего бренда и концепции. Его валовая прибыль - показатель рентабельности розничных продавцов, за которым внимательно следят - упала за последний финансовый год с 15,8% до 13%.

Inter Ikea потратила 250 млн евро на устранение сбоев в цепочке поставок, от покупки собственных контейнеров до перевозки товаров поездами, а не кораблями.

Напомним, в прошлом году в IKEA признали продажу своих товаров украинцам по более высоким ценам, чем европейцам.

Также сообщалось, что Шведская IKEA была обеспокоена массой фальшивых магазинов под ее брендом в Украине.