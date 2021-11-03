Киевлянин в первый день стажировки в компании доставки украл мопед и потом продал его. Теперь парню грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Один из работников компании доставки позвонил в полицию и сообщил о похищении мопеда на улице Попудренко. На вызов приехали правоохранители, которые выяснили, что к краже причастен стажер, который взял мопед в первый рабочий день. Мопед ему дали для работы.

По вызову выехала следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.

"Мы провели первоочередные следственные действия, просмотрели видеозаписи с камер системы Безопасный город и установили движение мопеда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска задержали правонарушителя. Им оказался 21-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Милиционеры выяснили, что злоумышленник продал транспортное средство неизвестному, а полученные средства потратил на собственные нужды", - рассказали в полиции.

Теперь киевлянину грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, в Киеве полиция устроила погоню за доставщиком еды на мопеде.

Также сообщалось, что курьер Glovo избил шлемом киевлянина, сделавшему ему замечание.