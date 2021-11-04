В Киеве "ювелир" брал дорогие украшения, которые приносили в мастерскую для ремонта, выдавал клиентам квитанции, но потом исчезал с изделиями и не выходил на связь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы на своей странице в Facebook.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что принесла свои украшения в ювелирную мастерскую, но не может их вернуть. Мастер перестал выходить на связь и появляться на работе.

Как выяснилось, клиенты приносили свои украшения для ремонта, а злоумышленник забирал их и потом не выходил на связь. Таким образом он обманул еще десять человек.

"Выяснилось, что клиенты приносили "ювелиру" дорогие украшения на ремонт и мужчина выдавал им квитанцию, однако изделия не возвращал и не выходил на связь. Мошенническим путем 40-летний иностранец завладел имуществом граждан на сумму 287 тысяч гривен", - рассказали в полиции.

Следователь сообщил иностранцу о подозрении по статье о мошенничестве, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Крещатике из ювелирного магазина похитили перстень за 20 тысяч.

Также сообщалось, что в центре Киева у хозяина ювелирного бизнеса из кармана вытащили 5 тысяч долларов.