Владимиру Прохничу, который 4 августа 2021 года ворвался в здание Кабмина с гранатой, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Прохнича Тарас Беспалый в четверг, 4 ноября.

"Сегодня судья Печерского районного суда города Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее судебное заседание состоится 28 декабря 2021 года", - написал адвокат Беспалый у себя на странице в Facebook.

Владимиру Прохничу изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Источник: Facebook/Тарас Беспалый

Ранее "Страна" сообщала, что 4 августа 2021 года в здание Кабмина ворвался мужчина с гранатой. Он заявил, что это захват здания и пригрозил взорвать ее. Как выяснилось, это ветеран АТО Владимир Прохнич, служивший в "Айдаре".

Также мы информировали, что экс-атошнику Владимиру Прохничу, который 4 августа 2021 года с боевой гранатой в руках захватил здание Кабмина, объявили о подозрении по трем статьям. Прохнича, по данным правоохранителей, подозревают в захвате госздания (ст.341 УК Украины), незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263) и незаконном лишении свободы (ст.146). Санкция по первой из них предусматривает наказание до пяти лет, второй - до семи лет, а третьей - до пяти лет лишения свободы.