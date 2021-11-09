В Украине назревает грандиозный скандал по земле.

Кабмин на своем заседании в среду, 3 ноября, утвердил новую методику нормативно-денежной оценки земли. Формула будет включать норматив капитализированного рентного дохода, площадь участка и пять коэффициентов (в зависимости от месторасположения земли, целевого назначения, зональности, "рекреационного" или, наоборот, "загрязненного" статуса).

По этой методике теперь нужно будет переоценивать земли, по которым не успели оформить документацию. Нормативно-денежную оценку проводят раз в 5-7 лет, это очень масштабный, длительный и дорогой процесс. На данный момент в разработке огромное количество документов.

Но с введением новой нормативно -денежной оценки их, получается, можно отправить в утиль - придется все переделывать и платить по-новой, а это миллионы.

Этот пункт уже на Кабмине вызвал вопросы Ассоциации городов Украины. Причем, возникла перепалка с министром АПК Романом Лещенко, который и подал проект.

В АГУ заявили, что с ними по этому поводу консультаций не было, хотя документ напрямую касается интересов местных общин. И неплохо было бы хотя бы предусмотреть переходной период, чтобы на местах успели закончить уже начатую оценку земли. На что Лещенко парировал, что время еще есть - до конца 2021 года (хотя осталось меньше двух месяцев, за которые по факту ничего уже успеть нельзя).

Но это - только вершина айсберга. Самое интересное - с коэффициентами. Как оказалось, для земель под заводами, а также земель "Укрзализници" коэффициенты, по сравнению с действующими, снизили в несколько раз. При этом, интересно, что остальные коэффициенты (а они есть и сейчас) не поменяли. Как минимум, очень странное совпадение.

Похожие нововведения уже пытались протянуть в скандальном законопроекте 5600, над которым сейчас работают в Раде. Но там они не прошли.

Что значит снижение коэффициентов для крупных компаний? Коэффициенты - весомая часть новой формулы нормативно-денежной оценки земли, то есть, чем ниже коэффициент, тем меньшим в итоге будет ценник на землю. А значит, и налог на землю, который высчитывается от нормативно-денежной оценки. В перспективе - это огромные потери для местных бюджетов, ведь налог на землю идет на места. Речь может идти о порядка 5 млрд гривен в год.

Впору говорить о новой схеме - занижению налога для отдельных налогоплательщиков и больших заработках на пакетах документов, которые придется переделывать местным властям (и на которых смогут неплохо заработать компании, которые эти документы будут делать).

Разбирались, под кого в Украине затевается большая переоценка земель.

Хитрая формула

На Кабмине проект новой методики нормативно-денежной оценки земли прошел не гладко. Представители Ассоциации городов Украины, присутствовавшие на заседании правительства, стали задавать вопросы. Во-первых, почему с ними не согласовали документ, во-вторых, как быть с нормативно-денежной оценкой, которая уже в процессе разработки - если переделывать все заново, это большие потери для местных общин, а переходного периода, позволяющего завершить начатые проекты не предусмотрели. В АГУ попросили снять проект с повестки дня на доработку.

На что министр АПК Лещенко парировал, что время на завершение оценки еще есть - до конца этого года (хотя этот процесс небыстрый и может занять до года).

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что документ все -таки нужно согласовать и доработать. И предложил АГУ изложить свои претензии отдельным письмом (что и было сделано). Но по итогу новую методику таки приняли, причем, даже без условия доработки.

Ассоциация городов Украины опубликовала письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю по новой методике на своем официальном сайте.

"Окончательная редакция проекта постановления не была направлена на согласование в Ассоциацию, что нарушает пункт 7 параграфа 33 регламента Кабинета Министров», - говорится в нем.

В Ассоциации отметили два момента - снижение отдельных коэффициентов и потенциальные потери для местных бюджетов от переделки документов.

Отмечается, что снижены отдельные коэффициенты, в частности, коэффициенты для размещения и эксплуатации:

для основных и вспомогательных строений и объектов предприятий, связанных с недропользованием - с 1,2 до 1

Для железнодорожного транспорта - с 1 до 0,5

Для энергогенерирующих предприятий - о 0,65 до 0,5

"Такое снижение коэффициентов приведет к соответствующему уменьшению платы за землю, которая зачисляется в бюджеты территориальных общин", - заявляют в Ассоциации городов.

Так, если сейчас нормативно -денежная оценка участка под объектами того же железнодорожного транспорта составляет, к примеру, 200 тысяч, то уменьшение одной из составляющих формулы - коэффициента для размещения и эксплуатации объектов с 1 до 0,5 автоматически снижает итоговую сумму вдвое - до 100 тысяч. Соотвественно, резко снижается и налог на землю.

"Также проект методики не содержит переходных положений относительно:

документации по нормативной денежной оценке земель населенных пунктов, которая находится на момент вступления в силу методики в разработке. Отсутствие таких переходных положений - это зря потраченные бюджетные средства на документацию, которая не будет отвечать новым требованиям

Определения нормативной денежной оценки земельных участков в соотвествии с документацией, разработанной до вступления в силу новой методики. Считаем, что при определении нормативной денежной оценки конкретного земельного участка должны применяться коэффициенты, в частности, характеризующие целевое назначение, которые действовали на момент утверждения действующей технической документации по нормативной денежной оценке земли", - говорится в письме АГУ.

Минус 5 миллиардов в год

Как видно по коэффициентам, снизили их только для определенных пользователей - добывающих предприятий, энергогенерирующих компаний (а среди их владельцев немало олигархов, которых собрались "раскулачить" проектом 5600) и "Укрзализныци". По остальным категориям - все без изменений. При этом интересно, что новая методика разработана с нуля, то есть, не просто вносятся изменения в действующую сетку коэффициентов, а предложен новый документ. Естественно, никакой сравнительной таблицы, которая позволила бы быстро увидеть, что именно хотят изменить, не прилагается.

Для компаний, которые подпадают под сниженные коэффициенты, выгода очевидна - для них автоматически уменьшается налог на землю.

Отметим, что те же добытчики, энергетики и железнодорожники продвигают тему налоговых льгот по земле давно. В прошлые годы в Налоговый кодекс даже вносили поправку, которая снижала для них налог на землю на 25%. Но потом этот пункт убрали - потери для местных бюджетов оказались слишком велики.

Новую попытку лоббисты скидок по земле предприняли не так давно. Были поданы отдельные правки в законопроект 5600 (изменения в Налоговый кодекс). Но профильный комитет их не одобрил, посчитав, что на данный момент нет адекватных источников компенсаций ожидаемых потерь местных бюджетов.

Поэтому, очевидно, лоббисты решили пойти более простым путем, и провести свои "хотелки" через Кабмин. Что фактически и сделано.

Как может уменьшится налог на землю по новой методике? По экспертным оценкам, "Укрзализныця" сможет сэкономить порядка 2 млрд гривен, добывающие и энергогенерирующие компании - еще 3 млрд. То есть, по итогу 5 млрд гривен в год - их недосчитаются местные бюджеты.

"Это потери для местных бюджетов, у кого какие - суммы разнятся. Для нас налог на землю это порядка 5 млн гривен в год. Но у нас весь бюджет развития 6-7 млн. Компенсаторов этих потерь не предложено. Так а за что мы должны содержать школы и больницы, если и так тарифы съедают немалую часть бюджета. Но тут важен еще один момент - если мы говорим о едином подходе в администрировании, зачем отдельным налогоплательщикам давать льготы за счет местных бюджетов", - говорит нам мэр Славуты (Хмельницкая область) Василий Сидор

Впрочем, как говорит глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец, вопрос с налогом на землю - непростой.

"Те же шахты - это огромные территории, и налог на землю там немалый. При нынешнем плачевном положении, в котором оказались предприятия угольной отрасли, нечем платить даже зарплаты и за электроэнергию, поэтому налог на землю - это ощутимые затраты. С другой стороны, я понимаю местные власти - ведь из центра помощи не дождешься, на них сейчас повесили финансирование всей социальной сферы, деньги есть не у всех. Поэтому для них налог на землю - это существенные поступления. Тут нужно искать комплексный подход - не огульно снижать коэффициенты для всех - и богатых частных добытчиков и нищих угольщиков, а предлагать стратегически важным предприятиям компенсации из госбюджета по налогам, в том числе, на землю. В этом случае и для плательщиков будет облегчение, и местные бюджеты не пострадают", - говорит Волынец.

Но пока никаких компенсаций власти не предлагают, а местные власти - просто в шоке от нововведений. "Наверху - очередной договорняк, а нам просто спускают по факту, как продразверстку. Такой ситуации, как сейчас, никогда не было. Идет попытка обанкротить местное самоуправление, причем, конкретно с землей - это лишь один из фактов, пугает, что в этом русле в последнее время строится вся политика центральной власти", - сказал нам один из мэров.

"Идет обилечивание"

Отдельный вопрос - деньги на переделку документации по нормативно- денежной оценке. Там, конечно, не миллиарды гривен в год, как на коэффициентах, но все равно деньги приличные - счет идет на миллионы.

Тут может быть новая схема - готовят документы по нормативной денежной оценке земли частные компании, сертифицированные Госгеокадастром. Он в свою очередь подчиняется Минагрополитики, которое и инициировало новую методику оценки. Причем, под "новый куш" вполне могут появиться новые сертифицированные фирмы. То есть, на кого Госгеокадастр укажет, тому местные власти и понесут деньги.

"Идет огромное обилечивание. Переделка документов по всей стране при средней стоимости от миллиона до пяти - нормальный куш" — говорят на местах.