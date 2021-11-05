В Великобритании началось судебное разбирательство по делу о "роботе-убийце". Речь идет о случае, который произошел еще в апреле 2017 года: в помещении компании Deco-Pak Limited (Гипперхолм, Великобритания) роботизированная рука насмерть задавила инженера по ее техническому обслуживанию.

Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия случилась 14 апреля 2017 года. Сейчас началось судебное разбирательство, которое продлится около шести недель. В судебном процессе фигурирует компания и ее владелец.

По информации досудебного расследования, в день трагедии 48-летний Эндрю Тиббот пытался почистить датчик упаковочной машины, когда его придавило. Травмы оказались смертельными. Тибото нашел его сын, однако прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

В ходе суда также выяснилось, что двое других работников предприятия также были травмированы этой же роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными. По мнению прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности.

При этом компания Deco-Pak Limited отвергает обвинения в непреднамеренном убийстве. Однако руководитель компании, 64-летний Майкл Холл из Элланда, признает нарушение безопасности.

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