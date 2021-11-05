В поселке Толстое Тернопольской области мать оставила своего новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного молокозавода. Полицейские задержали женщину. Теперь она на три года может сесть в тюрьму.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

По данным правоохранителей, 2 ноября жительница поселка нашла новорожденного на территории молокозавода и сообщила в полицию.

"Проходя мимо заброшенного здания, девушка услышала детский плач. Когда подошла поближе, то заметила сумку, а в ней ребенка. Она забрала ее, отнесла в ближайший магазин, сотрудники которого вызвали полицию", - рассказали стражи порядка.

Ребенка доставили в больницу с переохлаждением. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Позже полицейские отыскали мать младенца. Ею оказалась 31-летняя жительница одного из сел Чертковского района. При этом женщина воспитывает с мужем четырех детей. Свои действия по отношению к малышу она не смогла объяснить, добавили в полиции.

По факту преступления начато уголовное производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Ровно мать бросила ребенка в больнице сразу же, как только получила финпомощь.

Также сообщали, как в Николаеве нетрезвая женщина бросила ребенка с моста.