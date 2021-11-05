В Тернопольской области мать оставила новорожденного ребенка в сумке на заброшенном молокозаводе
В поселке Толстое Тернопольской области мать оставила своего новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного молокозавода. Полицейские задержали женщину. Теперь она на три года может сесть в тюрьму.
Об этом сообщает Нацполиция региона.
По данным правоохранителей, 2 ноября жительница поселка нашла новорожденного на территории молокозавода и сообщила в полицию.
"Проходя мимо заброшенного здания, девушка услышала детский плач. Когда подошла поближе, то заметила сумку, а в ней ребенка. Она забрала ее, отнесла в ближайший магазин, сотрудники которого вызвали полицию", - рассказали стражи порядка.
Ребенка доставили в больницу с переохлаждением. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
Позже полицейские отыскали мать младенца. Ею оказалась 31-летняя жительница одного из сел Чертковского района. При этом женщина воспитывает с мужем четырех детей. Свои действия по отношению к малышу она не смогла объяснить, добавили в полиции.
По факту преступления начато уголовное производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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