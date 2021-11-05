В Латвии Сейм принял поправки в законодательство, согласно которым за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от коронавируса людям будут выплачивать компенсации.

Об этом сообщает ERR.

По данным портала, в первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезных осложнений, когда вызванные вакцинацией проблемы со здоровьем остаются навсегда. Однако позже законопроект пересмотрели.

Представитель консерваторов в Cейме Юрис Ранканс заявил, что если в больницу из-за прививки от коронавируса попадет хотя бы один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение.

По его словам, несправедливо обязывать людей прививаться, "оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов".

При этом, как добавили на портале, по словам экспертов, клинические испытания препаратов показали связь побочных эффектов после вакцинации от коронавируса с возрастом человека. Согласно данным исследования, самые старшие возрастные группы намного реже сталкиваются с побочными эффектами по сравнению с более молодыми группами лиц.

Напомним, в начале года, в НСЗУ рассказали, сколько будут платить за вакцинацию украинцев от коронавируса.

Также мы сообщали, что мэр Днепра пообещал полностью вакцинированным горожанам бесплатный проезд в общественном транспорте.