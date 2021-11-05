Верховный суд Нидерландов отменил прошлогоднее решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому Россия должна была выплатить $50 миллиардов по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в пятницу, 5 ноября.

"В 2020 году Апелляционный суд Гааги оставил в силе арбитражное решение от 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем (бывшим) крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Верховный суд сегодня отменил это постановление и предварительное промежуточное решение Апелляционного суда. Это связано с тем, что Верховный суд вынес решение в пользу Российской Федерации по одному пункту кассационного производства. Остальные возражения отклонены. Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной оценки по соответствующему вопросу", - сказано в постановлении суда.

ЮКОС была одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний, он был приватизирован в 1990-х годах. В период с 2003 по 2006 год РФ наложила на ЮКОС ряд значительных налоговых сборов и в связи с этим выставила на аукционе крупную производственную компанию ЮКОСа. ЮКОС объявил о банкротстве в 2006 году.

Напомним, в 2018 году шведский суд отменил все выплаты бывшим акционерам ЮКОСа.

Также сообщалось, что в феврале прошлого года Апелляционный суд Гааги принял решение, что Россия должна выплатить 50 миллиардов по делу ЮКОСА.