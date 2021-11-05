Бывшему начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, который в конце 2016 года был приговорен к пяти года тюрьмы, Киевский апелляционный суд отменил приговор.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение суда.

Пять лет назад, летом 2016 года Головача задержали. Согласно версии следствия он вместе с другими руководителями Министерства доходов с помощью возмещения НДС "фиктивным фирмам" украли более трех миллиардов гривень из государственного бюджета.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что при обыске дома экс-налоговика якобы был найден бюст бывшего президента Украины Виктора Януковича.

После этого на протяжении примерно четырех месяцев Головач находился в следственном изоляторе. Затем он согласился на сделку со следствием на выплату компенсации государству в размере 130 миллионов гривень. В декабре того же года суд утвердил сделку и назначил ему пять лет лишения свободы с годовым испытательным сроком.

Однако в октябре 2020 года Печерский суд постановил вернуть 130 млн грн семье Головача и сам он обжаловал приговор. В октябре текущего года Киевский апелляционный суд удовлетворил его жалобу и вернул дело на повторное рассмотрение.

Коллегия судей (Юрий Трясун, Иван Мосьондз и Сергея Новов) пришли к выводу, что Головач сделал признание недобровольно.

"Постановка находящемуся под стражей обвиняемому условия освобождения из-под стражи - подписание соглашения о признании виновности, бесспорно свидетельствует о давлении на последнего", - говорится в вердикте суда.

Напомним, стоимость арестованного в 2016 году имущества Головача и членов его семьи оценивалась в 480 млн грн.

Также сообщалось, что Андрей Головач не фигурировал под вымышленным именем в деле о налоговых схемах, времен Януковича.