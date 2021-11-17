В ночь с 17 на 18 ноября можно будет наблюдать пик самого зрелищного осеннего звездопада Леониды.

Звездопад из созвездия Льва

Леониды - это интенсивный метеорный поток, состоящий из частиц хвоста кометы Темпеля-Туттля. Она делает оборот вокруг Солнца за 33 года. Ежегодно в ноябре Земля походит рядом с плотным шлейфом кометы, оставшимся от предыдущего прохождения. Частички, из которых состоит хвост кометы, попадая в земную атмосферу, сгорают, образуя яркий след. С Земли это похоже на падающую звезду.

Леониды длятся с 6 по 30 ноября, самый интенсивный период 17-18 ноября. Обычно в пик можно увидеть до 15-20 метеоров в час.

Но раз в 33 года, когда комета проходит ближе всего к Солнцу, можно увидеть настоящую метеорную бурю. Например, в 1966 году в небе наблюдали до 1000 метеоров в час, то есть почти 30 - в секунду.

Такая же картина была в 1833 году, когда очевидцы сравнили метеорный поток по частоте с падающими хлопьями снега.

Быстрые белые вспышки визуально сосредоточатся в районе созвездия Льва над восточным горизонтом. Отсюда и название "Леониды" от "Leo" (лев).

Лучше всего это астрономическое явление наблюдать после полуночи и до рассвета при ясной погоде, вдали от ярких источников света.

Как загадывать желания. Советы астрологов

На падающую звезду принято загадывать желания. Астрологи советуют придерживаться при этом нескольких правил:

- загадывать для себя, а не для других

- загадывать из позитивного настроения, что-то положительное (например, не "избавиться от болезни", а пожелать "здоровья и хорошего самочувствия")

- формулировать желания без частички "не".

Кстати, необязательно именно видеть падающую звезду, чтобы успеть произнести желаемое, сама энергетика в эту ночь будет способствовать исполнению загаданного.