Бывшему главному врачу областной инфекционной больницы Запорожья, где в феврале произошел пожар, инкриминируют нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. В полиции информируют, что мужчина находится в розыске.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Запорожской области в пятницу, 5 ноября.

“Как и первому фигуранту уголовного производства – заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом, бывшему главному врачу инкриминируют нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение последнего”, - говорится в сообщении Нацполиции.

Следователем следственного управления ГУНП в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры, после получения результатов комплексных экспертиз, принято решение сообщить о подозрении бывшему главному врачу КНП "Областной инфекционной клинической больницы" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжелые последствия) ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что главврач горевшей больницы в Запорожье назвал причину пожара. Пожар в инфекционной больнице Запорожья возник в отделении реанимации. Там из-за возгорания медицинского оборудования загорелся один из боксов.

Также мы писали, что после смертельного пожара, который случился в ночь на 4 февраля 2021 года в Запорожской инфекционной больнице, Минздрав поручил провести дополнительную проверку систем поступления кислорода в медучреждениях.