Сегодня в Киеве от последствий коронавируса скончался один из старейших политиков независимой Украины - дончанин Ефим Звягильский. Который в 90-х был премьер-министром страны.

Кроме того это самый известный "угольный генерал" Украины.

Если брать вместе с периодом СССР, то шахтой имени Засядько Ефим Звягильский руководил фактически 38 лет.

В Донецке о Звягильском помнят: его именем еще при жизни назвали улицу.

"Страна" вспоминает, чем запомнился Ефим Леонидович.

От директора шахты до премьера и нардепа

Ефим Леонидович - 1933 года рождения, из города Сталино, который ныне называется Донецком. По образованию - горный инженер.

С конца 50-х - шахтер. В 1970 году становится директором шахты "Куйбышевская", а через девять лет возглавляет шахту имени Засядько, которой непосредственно руководил до 1992 года. Руководил успешно: при нем предприятие получило орден Ленина, а сам директор - звезду Героя соцтруда.

Параллельно развивалась политическая биография Звягильского. При Союзе он был членом Компартии - но настоящий взлет начался в девяностых.

В 1992 году он становится руководителем Донецка, возглавляя одновременно горисполком и горсовет.

А уже на следующий год Ефим Леонидович переезжает в Киев, где становится сначала первым вице-премьером у Леонида Кучмы - а потом сменяет его на посту главы правительства, где исполнял обязанности почти год.

Переезд Звягильского в столицу произошел после того, как летом 1993 года на Донбассе вспыхнули мощные шахтерские забастовки. Это была крупнейшая до первого Майдана акция протеста в истории Украины, которая сильно потрясла страну и привела во власть донецких промышленников.

Ефим Звягильский и Леонид Кучма

Кроме того, эта рокировка была отражением первых битв между нарождающимися кланами "днепропетровских" и "донецких". Вокруг которых и лавировал президент Леонид Кравчук, то усиливая, то ослабляя позиции этих групп во власти.

Но эта межклановая конкуренция переживет и Кравчука, и президента Кучму, окончившись по сути только после Майдана 2013 года.

С премьерством Звягильского была связана первая относительная стабилизация ситуации в экономике - карбованец уже не падал на сотни процентов, удалось договориться с Россией по поставкам энергоносителей.

Но в 1994 году Звягильский попадает под каток президентской избирательной кампании. Он поддержал на выборах Леонида Кравчука, а победил Леонид Кучма. После чего против Звягильского активизировались уголовные дела и он уехал в Израиль, откуда вернулся только через три года.

После возвращения Ефим Леонидович становится главой правления шахты Засядько в Донецке - с которой стартовал в политику. С тех пор он вплоть до 2017 года по сути контролировал шахту. Также он несколько раз переизбирался в Раду. С 2002 года - в рядах Партии регионов.

Звягильский с Ющенко, Ахметовым и Колесниковым

Политикой в исполнительной власти Звягильский с тех пор заниматься не будет. Зато за ним прочно закрепился имидж одного из основных угольных "генералов" Украины. И старейших нардепов Рады. Что после второго Майдана вылилось в некрасивый скандал.

В парламент 2014 года Ефим Звягильский прошел как мажоритарщик. И, как самый старый депутат, должен был первым открыть Раду и зачитать присягу. После чего ее должны были скрепить подписями остальные нардепы.

Однако за месяц до первого заседания Рады развернулись дискуссии о том, можно ли давать бывшему регионалу слово - хотя этого прямо требует закон о регламенте. В коалиции "Блока Порошенко" и "Народного фронта" даже собирали целые "рабочие группы" и предлагали заменить выступление Звягильского групповым чтением присяги всеми нардепами.

Но по итогу старейшему нардепу, которому на тот момент исполнился 81 год, все же дали зачитать присягу первым. Но сопровождали это выкриками "Ганьба!"

В парламенте Звягильский выступал редко, но если его честь задевали - то экспрессивно. Известно его письмо на имя премьера Гройсмана, где Ефим Леонидович лаконично объяснил, почему Минфин отказался помогать авдеевской горбольнице.

"Информирую Вас, что на выполнение Вашего поручения от 16.11.2017 года относительно восстановления Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины – Вас и меня послали на х@й!" – написал главе правительства депутат.

В 2019 году Звягильский впервые в Раду не баллотировался.

Звягильский, "Засядько" и агрофирмы

Непотопляемость Ефима Звягильского объяснялась тем, что он был одной из важных фигур среди донецких политиков и промышленников. Во время приватизации 90-х он сумел поставить под свой контроль шахту имени Засядько, которую в советские времена возглавлял.

Это предприятие было очень перспективным: оно добывало среди прочих качественный уголь марки "Ж" (используется в коксохимии), которого на украинском рынке не хватало.

После развала Союза шахта перешла в многолетнюю аренду трудовому коллективу, но по факту - самому Звягильскому. Который на базе угольного предприятия создал и разветвленный бизнес - включая сельскохозяйственный и торговый.

"Засядько" и его агрофирма "Шахтер" стали брендом, известным по всему Донбассу не только углем. Молоко, яйца, комбикорма, колбасы и даже ипподром - все это входило в сопутствующую бизнес-империю Звягильского.

Как сказал когда-то один донецкий чиновник - "у нас каждое второе яйцо – это яйцо Звягильского".

В 2013 году Forbes писал, что активы Звягильского превышают 170 миллионов долларов.

Сам же уголь с "Засядько" поставлялся преимущественно компаниям Рината Ахметова.

Впрочем, картина была не всегда радужной для этого бизнеса.

С конца 90-х на шахте Засядько начали происходить масштабные катастрофы с десятками человеческих жертв. С 1999 по 2007 годы произошло восемь аварий, связанных с выбросами метана. В 2007 году на Засядько за одну аварию погиб 101 шахтер, что стало крупнейшей такой катастрофой в Украине.

Семьям погибших по приказу Звягильского платились крупные финансовые компенсации и дарились квартиры. Катастрофы же прекратились после 2007 года, когда закрыли работы на угольном пласте, где происходили эти аварии.

После начала конфликта на Донбассе шахта продолжала работать и фактически управляться Звягильским. Но когда националисты и Порошенко устроили блокаду "ДНР" и "ЛНР", в Донецке ввели внешнее управление на Засядько и она стала работать уже как местное "госпредприятие".

Сегодня эта шахта - под обстрелами ВСУ, как утверждают в "республике". При этом предприятие работает на полную мощность.

Хотя Ефим Звягильский в последние годы жил в Киеве, он остается почетным гражданином Донецка, где в его честь при жизни назвали улицу в Киевском районе города (поселок Гладковка).

В "ДНР" поступали предложения переименовать ее в честь Арсена Павлова ("Моторолы"). Но дальше идей дело не пошло.