В Беларуси заявили, что наблюдают значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной авиации у своих границ. И в рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне выставила на боевое дежурство по охране воздушных рубежей 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151.

Об этом 6 ноября сообщает "Белта" со ссылкой на данные министерства обороны Беларуси.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси.

"Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ. Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", - рассказал командующий ВВС Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин в исполнение поручения президента Александра Лукашенко приказал подготовить предложения по обороне на Гродненском тактическом направлении. Министр приказал усилить оперативное командование ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также мы писали, что Лукашенко пообещал, что Москва и Минск усилят региональную группировку войск Союзного государства. Александр Лукашенко добавил, что он и его российский коллега Владимир Путин не скрывают намерений усиливать эту группировку в будущем.