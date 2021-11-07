Председатель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что россиянам нужно ходить в туалет как можно чаще, по потребности. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые [скажут]: да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует — идите!" – сказал он.

По словам Жириновского, у него был охранник, ранее работавший у экс-премьера Афганистана Бабрака Кармаля. Мужчина хвастался, что мог минимум 12 часов стоять в кабинете премьера за шторками и не ходить в туалет, пока не вернется домой. В итоге он рано умер.

Напомним, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский, который назвал Путина коммунистом и тут же чуть не остался без штанов, сравнил пандемию с гражданской войной.

Также "Страна" писала, что Жириновский назвал президента РФ Владимира Путина и российского премьер-министра Михаила Мишустина коммунистами. Во время своей речи о власти политик чуть было не остался без штанов.