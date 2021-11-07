Утром 7 ноября в Мелитополе Запорожской области бездомные обнаружили мертвого младенца в мусорном баке на улице Ярослава Мудрого. Ребенка завернули в полотенце, положили в пакет и выбросили в бак с отходами.

О жуткой находке правоохранителям сообщила местная жительница в 09:30, сообщает пресс-служба местной полиции. На место происшествия выехали следователи, эксперты и кинолог со служебной собакой. Младенцем оказался доношенный мальчик, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность женщины, родившей ребенка, и обстоятельства произошедшего. По этому факту материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка с дополнительной отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В местном Telegram-канале "Риа-Мелитополь" пишут, что ребенка нашли бездомные. Они рассказали, что сначала не поняли, что в пакете ребенок – думали, это кукла. С помощью прохожих они вызвали полицию. Скорее всего, ребенка выбросили ночью, поскольку последний раз отходы вывозили в субботу днем, 6 ноября.

Как писала "Страна", в последнее время младенцев часто находят в мусорных баках. Так, в мае в Ивано-Франковске медики спасали новорожденного, которого нашли выброшенным в мусорный бак.

В декабре прошлого года в Харькове в мусорном контейнере нашли труп человека.

А в Киеве клиника два года торговала младенцами, за ребенка просили $60 тысяч.