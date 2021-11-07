В Ровно змея проникла в квартиру к людям через сливную трубу в ванной комнате. Видео
В Ровно один из местных жителей нашел пресмыкающееся в своей ванной комнате. Об этом сообщает инстаграм Magnolia.tv.
Соответствующее видео со змеей в доме обнародовали в сети. На нем видно, что пресмыкающееся застряло в системе слива воды. На кадрах можно увидеть, что змея, застрявшая в отверстии сетки-клапана, не может выбраться оттуда. Хозяин дома открутил винт, чтобы достать пресмыкающееся.
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Отметим, название "шахматка" или "шахматная гадюка" относится на самом деле к водяному ужу, имеющему на своем туловище темные пятна, расположенные в шахматном порядке.
Нередко таких водных змей из семейства ужеподобных ошибочно считают гибридом гадюки и ужа со смертоносным ядом и потому истребляют, а на самом деле они безвредны.
Ранее жители Ровно заметили змею прямо на тротуаре. Кроме того, еще одно пресмыкающееся ползало и на проспекте Мира, вблизи дома №4.
Как писала "Страна", в Харькове девушка обнаружила у себя под кроватью питона и вызвала полицию.
В Одессе также был случай, когда змея из Красной книги забралась под автомобиль.
А вот под Харьковом 11-летнего ребенка чудом спасли после укуса ядовитой змеи.