Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины по делу о взрывах на артиллерийских складах в Сватово осенью 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Указанные военные лица обвиняются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ГБР продолжают принимать меры для установления тех, кто был причастен к диверсии на артиллерийском складе.

В ГБР напомнили, что в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от города Сватово Луганской области. Когда 29 октября 2015 года вследствие диверсии начался пожар, разлетавшиеся боеприпасы попали в указанную технику. Уничтожены РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающие машины к ним. Сумма ущерба оценивается в 18 млн гривен.

О подозрении указанным лицам в халатном отношении к службе в ГБР сообщали еще в феврале. Теперь дело передали в суд. За взрывами на складах по-прежнему стоят "неустановленные лица".

Напомним, пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября на площади около 300х300 м. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы. В результате трагедии погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

Кто виноват во взрывах на военных складах подробно разбиралась "Страна" в фильме-расследовании.