Украинский актер Владимир Талашко больше не будет преподавать в университете имени Карпенко-Карого. Студентки университета обвинили артиста в сексуальных домогательствах, и Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает в Facebook актриса Виктория Муштей в понедельник, 8 ноября.

Муштей одна из первых начала писать о домогательствах своего бывшего наставника.

"Теперь есть прецедент официального расследования харрасмента в творческом вузе и успешная его развязка. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не становились жертвами насилия. А также! Чтобы это было примером для других педагогов, злоупотребляющих своей властью", – написала Виктория.

Муштей добавила, что не получила ответа на свое обращение в университет.

"Менять систему непросто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой", - сообщила актриса.

Актриса Виктория Муштей сообщила, что Талашко уволился. Источник: Facebook/Виктория Муштей

Ранее "Страна" информировала, что в университете им. Карпенко-Карого инициировали расследование фактов домогательства к студенткам со стороны 75-летнего преподавателя Владимира Талашко.

Также мы писали, что обвиненный в домогательствах к студенткам актер и преподаватель университета театра и кино имени Карпенко-Карого Владимир Талашко напрочь отверг все обвинения. В самом университете сообщили, что не получали никаких официальных жалоб на преподавателя от якобы пострадавших девушек.