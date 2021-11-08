Печерской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 7 человек, которые в составе организованной преступной группы под видом обмена валют завладели средствами граждан в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура в понедельник, 8 ноября.



Согласно материалам обвинения, члены преступной группы, согласно заранее распределенным ролям, арендовали нежилые помещения в центральной части Киева и обустраивали их под фиктивные пункты обмена валют. Получив от клиента валюту для обмена, злоумышленники исчезали с деньгами через запасной выход.

В ходе досудебного расследования установлена ​​причастность указанных лиц к 9 эпизодам мошенничества с валютой, совершенным на территории столицы с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Сумма нанесенного гражданам ущерба достигает 17 млн ​​гривен.



Правоохранителям удалось пресечь деятельность преступной группы, задержав их на горячем после совершения очередного преступления в апреле этого года. Тогда злоумышленники обманули потерпевшего на 68 тысяч долларов США.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Печерского УП ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении УКР ГУ ЧП в городе Киеве.

Мошенники в Киеве обманули людей на 17 млн гривен. Источник: Telegram/Киевская городская прокуратура

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разоблачили онлайн-мошенника, который предлагал украинцам обмен валют на выгодных условиях, а потом подсовывал фальшивые гривни при помощи подставного лица. Во время обыска в квартире подозреваемого следователи нашли и конфисковали черновые записи, сим-карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства, которые приобщили к материалам уголовного производства.

Также мы писали, что в Киеве посадили мошенника, который устроил фиктивный обменник, откуда пытался сбежать с 50 тысячами евро. Когда мошенник получил деньги, он через специально подготовленное отверстие в стене покинул помещение вместе с валютой. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей правонарушителя удалось задержать по "горячим следам".