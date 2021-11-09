В Японском море на мель сел контейнеровоз. Из-за непогоды спасатели не могут эвакуировать экипаж. Видео
В Японском море, в районе российского города Находка, на мель сел контейнеровоз Rise Shine под панамским флагом. На место для эвакуации членов экипажа прибыли спасатели, но из-за непогоды у них не получается подойти к судну.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Инцидент произошел в районе мыса Козино Японского моря. Капитан контейнеровоза сообщил об угрозе членам экипажа, после этого из Владивостока к месту ЧП направили спасателей.
На борту контейнеровоза находятся, по предварительным данным, 14 членов экипажа. В Росморречфлоте гвооярт, что все они — граждане Китая.
По имеющимся у российской стороны данным, в корпусе судна имеются пробоины и трещины, но оно не развалилось.
Сильная волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа. Спасение моряков станет возможно, как только стихнет волнение моря.
Напомним, "Страна" писала о том, как в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза была заблокирована навигация.
Также мы сообщали, что у берегов Финляндии паром с сотнями пассажиров сел на мель из-за шторма.