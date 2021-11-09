Журналист Станислав Асеев собщил, что в Киеве задержали Дениса Куликовского - руководителя тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Об этом у себя в Facebook сообщил сам Асеев.

"В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже", - написал Асеев

Пост журналиста Станислава Асеева

Спустя некоторое время задежание подтвердили и в СБУ.

Как утверждают в СБУ, мужчина (имя в сообщении не называется) организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины.

В отношении него проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Уточняется, что Куликовский был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: