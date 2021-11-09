СБУ сообщает о задержании руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция"
Журналист Станислав Асеев собщил, что в Киеве задержали Дениса Куликовского - руководителя тюрьмы "Изоляция" в Донецке.
Об этом у себя в Facebook сообщил сам Асеев.
"В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже", - написал Асеев
Пост журналиста Станислава Асеева
Спустя некоторое время задежание подтвердили и в СБУ.
Как утверждают в СБУ, мужчина (имя в сообщении не называется) организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины.
В отношении него проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.
Уточняется, что Куликовский был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 149 (торговля людьми);
- ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).