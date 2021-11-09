Правительство Португалии утвердило закон, который запрещает работодателям беспокоить своих сотрудников в нерабочее время. По мнению парламента, это поможет людям увидеть более здоровый баланс между работой и личной жизнью. За звонки и сообщения подчиненным в нерабочие часы португальских работодателей будут штрафовать.

Об этом сообщает Euronews.

Социалистическая партия заявила, что данный законопроект приняли в ответ на рост числа людей, которые работают на дому, на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, правительство проинформировало португальских работодателей о том, что что за их звонки и сообщения подчиненным в нерабочие часы будут поступать штрафы.

Между тем, теперь португальские работодатели обязаны оплачивать счета своих подчиненных за электричество, поскольку из-за удаленки сумма выплат растет. Однако новые меры не касаются тех фирм, в штатах которых трудятся менее десяти человек.

Министр труда и социального обеспечения Португалии Ана Мендес Годиньо напомнила, что Португалия была первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии Covid-19 в январе этого года.

Кроме того, она заявила. что рост популярности удаленной работы может "изменить правила игры", если воспользоваться преимуществами этой тенденции.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом, власти Португалии решили повторить за своими немецкими соседями и ужесточить карантинные ограничения.

А тем временем корпорация Google предложила своим работникам необычный эксперимент. Сотрудникам, которые работаю на удаленке, уменьшат зарплату.