Глухонемой 51-летний правнук Сталина Селим Бенсаад лишился крыши над головой и вынужден ночевать в своем автомобиле в центре Москвы. Это стало последствием его ссоры с отцом-африканцем Хосином Бенсаадом (он родом из Алжира) из-за прав собственности на квартиру на Лубянке, где прописан Бенсаад-младший. Об этом пишкт российские СМИ со ссылкой на его пресс-атташе Вадима Горожанкина.

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина - Ред.) в соавторстве с Селимом", - сообщил Горжанкин.

По словам адвоката Бенсаада-младшего, его подзащитный подвергается моральному и физическому давлению со стороны отца, который вынашивает планы признать сына недееспособным и завладеть его имуществом. Сейчас отец сменил замки на двери в квартиру. При этом вмешательство правоохранителей не помогло правнуку Сталина попасть в жилье. Защитник заявил, что уже направлены обращения в МВД и Следком.

Отметим, что Селим Бенсаад является сыном Галины Джугашвили - дочери убитого в плену сына Сталина - Якова. Отец правнука диктатора - Хосин Бенсаад после рождения сына в 1970 году уехал на родину в Алжир. В Москву он вернулся уже после распада СССР. Галина Джугашвили скончалась в 2007 году в возрасте 69 лет.





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