Министерство просвещения Российской Федерации предлагает изменить правила русского языка, сделав орфографию и пунктуацию более актуальной.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на проект Минпросвещения.

В документ указано, что действующие правила русского языка утвердили еще в 1956 году, однако с тех пор в них обнаружили ряд пропусков и неточностей. За эти годы также появились новые слова и конструкции. Написание новых слов не регламентировано старыми правилами.

Помимо этого, в языке появились новые единицы, которые стоят на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. А в правилах нет сведений о том, как следует их писать со следующей частью слова.

Кроме того, предлагается ввести ряд новых слов, в частности: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер и каршеринг. А также обновить правила написания буквы "э", в таких словах как, например, лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет и рэп.

Напомним, весной 2019 года Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. Однако прошлой зимой его отменил Окружной админсуд Киева.