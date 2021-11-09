Государственная пограничная служба Украины раскрыла схему по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов на 100 млн гривень.

Об этом сообщает в Facebook Государственная погранслужба Украины во вторник, 9 ноября.

"Разоблачены махинации по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов более чем на 100 миллионов гривен. Преступники закупали устаревшее электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость",- говорится в сообщении пограничников.

По предварительной оценке, в течение 2020-2021 годов фирмой-экспортером возмещен НДС на общую сумму более 65 млн гривен и подана заявка на возмещение свыше 26 млн гривен.

Правоохранители провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях.

Изъяты документация и техника, которые могут являться доказательствами в уголовном производстве.

В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу.

Одна из партий, на сумму 126 тыс. евро, была задержана в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно при попытке вывоза из Украины.

В понедельник, 8 ноября, во Львове и Киеве руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни вручено сообщение о подозрении и ходатайстве об избрании мер и отстранении от занимаемых должностей.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество с целью возмещения ущерба, нанесенного государству.

Следственные действия продолжаются.

Мероприятия по разоблачению данной схемы проводились сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Львовского пограничного отряда при координации Государственного бюро расследований и процессуального руководства Офиса генерального прокурора.

Пограничники ликвидировали схему вывоза металлов из Украины. Источник: Facebook/Погранслужба Украины

Из Украины пытались вывезти драгоценные металлы на сумму 100 млн гривень. Видео: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что на Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран. Правонарушители на внедорожнике врезались в служебный автомобиль военнослужащих. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму.

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