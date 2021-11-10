Съемки 7 сезона телесериала "Сваты", который в 2017 году запретили в Украине, а потом разрешили, завершились летом 2021 года в Грузии. Первую серию Украина сможет посмотреть 22 ноября текущего года в эфире телеканала 1+1. На экранах появятся любимые публикой Митяй, Женька, Валюха, Ольга Николаевна и Иван Будько (Федор Добронравов), который ранее заявил, что поддерживает присоединение Крыма к России.

Об этом сообщают Украинские новости.

"Я люблю свою страну, и, наоборот, считаю, что Крым должен был вернуться, как он и вернулся, в лоно, в Россию", - сказал актер.

Кроме того, по его мнению, актеры должны быть вне политики.

У Службы безопасности Украины вопросов к актеру нет - его фамилию не внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности. А это значит, что украинцы гарантированно увидят седьмой сезон "Сватов" на экранах своих телевизоров.

Отметим, что сериал создала (а значит и получает с него доходы) компания Зеленского "Квартал 95".

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что 12 июня 2019 года, экспертный совет при Государственном агентстве по вопросам кино отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", спродюсированного Владимиром Зеленским.

Однако, 22 июля 2021 года стало известно, что "Сваты" начнет транслировать телеканал 1+1, но Закон о тотальной украинизации позволяет звучать этому сериалу только на Родном языке. А уже 23 июля, после бурного возмущения поклонников о том, что "Сваты" некачественно звучат, 1+1 начал показывать сериал снова на русском языке.