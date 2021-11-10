В среду, 10 ноября, Кабинет министров назначил нового главу Национальной службы здоровья Украины - ей стала бывшая заместительница главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook

Правительство назначило Наталью Гусак председателем НСЗУ по представлению министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. по словам Стефанишиной, бюджет службы - более 160 миллиардов гривен.

"Я бы очень хотела поверить, что Наталье удастся наладить работу НСЗУ, внедрить новые механизмы работы с больницами, а также стать полноценным игроком в этой сфере. Для этого нужно обладать высокой экспертизой, стальными нервами и непревзойденными коммуникационными качествами. Соответствует ли Наталья этим критериям? Увидим очень скоро", - написала нардеп.

Напомним, летом Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова.

Также сообщалось, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.