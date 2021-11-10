Наталья Гусак возглавила НСЗУ. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

В среду, 10 ноября, Кабинет министров назначил нового главу Национальной службы здоровья Украины - ей стала бывшая заместительница главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook

Правительство назначило Наталью Гусак председателем НСЗУ по представлению министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. по словам Стефанишиной, бюджет службы - более 160 миллиардов гривен.

"Я бы очень хотела поверить, что Наталье удастся наладить работу НСЗУ, внедрить новые механизмы работы с больницами, а также стать полноценным игроком в этой сфере. Для этого нужно обладать высокой экспертизой, стальными нервами и непревзойденными коммуникационными качествами. Соответствует ли Наталья этим критериям? Увидим очень скоро", - написала нардеп.

НСЗУ возглавила Наталья Гусак. Скриншот из фейсбука Ольги Стефанишиной

Напомним, летом Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова.

Также сообщалось, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

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