В одном из секонд-хендов Киева (по другим данным, Львова) в отделе мужской одежды двое молодых парней устроили потасовку из-за ношеной футболки. Однако пока они были заняты борьбой, трофей достался седовласому мужчине.

Видео инцидента опубликовали Телеграм-каналы и пользователи Ютуб.

На кадрах двое молодых людей не на шутку сцепились из-за бордовой футболки. Один из соперников даже повалил противника на контейнер с вещами. Пока упавший на ворох нарядов отбивался, к драчунам под крики покупателей "Эй, алло!" подошел седой мужчина и вырвал футболку.

Непонятно, то ли это был еще один претендент на вещь, то ли сотрудник магазина, который таким образом хотел унять противников.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Полтаве в микрорайоне "Алмазный" толпа штурмом брала секонд-хенд. При этом решительные покупатели чуть не растоптали охранника магазина бэушной одежды.

Также мы сообщали, что девочка-подросток сожгла футболку, по ее словам, своего бывшего парня и опубликовала ролик в соцсетях. Однако оказалось, что на футболке был изображен герб Украины, что вызвало волну резкой критики в адрес девочки.