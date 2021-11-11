Facebook блокирует звук воспроизведения государственного гимна Украины во время трансляций из-за нарушения авторских прав, считая, что права на него принадлежат известному украинскому певцу Александру Пономареву.

Об этом "Стране" рассказали пользователи Facebook

В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой депутатами и аппаратом поселкового совета исполняется гимн Украины, был частично удален звук, т.к. Facebook посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) - под защитой авторских прав.

В предупреждении от Facebook указано, что правообладателем авторского права на заблокированный звук является украинский исполнитель, народный артист Украины Александр Пономарев.

Алгоритмы соцсети Facebook позволяют определять на видеотрансляциях участки контента, защищенного авторским правом, и блокировать звук в такие моменты, чтобы защищать авторские права исполнителей.

Напомним, в России начали взыскание штрафов с Facebook за отказ удалить спорный контент.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем Цукерберг после скандала в США поменял название Facebook.