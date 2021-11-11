Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способные нести ядерное оружие, отрабатывают имитацию бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" в Беларуси.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Беларуси сообщает "Белта".

Одновременно с этим истребители белорусских ВВС решают задачу по их условному перехвату.

"Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле", - сообщает агентство.

По данным ведомства, как пишет агентство, полеты стратегической авиации ВКС России над республикой Беларусь будут проводиться на регулярной основе.

Ранее мы рассказывали, что российские ракетоносцы Ту-160 прошли над Балтикой в сопровождении иностранных истребителей.

Кроме того, сообщалось, что президент РФ ранее предлагал переделать ракетоносец Ту-160 в гражданский сверхзвуковой лайнер.