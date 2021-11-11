Во Всемирный день шопинга полиция дала советы украинцам, как не попасть на крючок аферистов при покупке товаров в интернете.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Киева в четверг, 11 ноября.

“Покупка товаров в сети давно стала обыденностью. Это удобно, быстро, отсутствует непосредственный контакт с продавцом. Но у таких операций есть и определенные риски, ведь мошенники используют их для установки своих ловушек”, - заявили в полиции.

В полиции рассказали, что мошеннические предложения имеют следующие признаки:

стоимость товара значительно ниже, чем у конкурентов;

необходима полная или частичная предоплата за товар;

отсутствие возможности оплаты товара при получении в отделении или у курьера службы доставки.

Чтобы избежать финансовых потерь и моральных разочарований при покупке товаров через интернет, в полиции рекомендуют:

покупать и оплачивать товары только на проверенных сайтах, отдавать предпочтение наложенным платежам;

для онлайн-шопинга следует завести виртуальную карту и переводить на неё только сумму, необходимую для оплаты;

не сообщать никому срок действия карты, CVV и PIN-код;

в случае покупки на платформе объявлений следует обсуждать детали соглашения только в чате этой платформы и не переходить в посторонние мессенджеры;

проверять правильность названия необходимого сайта – один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

не оплачивать онлайн-покупки при подключении к общедоступной сети Wi-Fi.

В полиции призвали молодое поколение, которое более осведомлено об условиях безопасного шопинга, донести эту информацию своим старшим родственникам. Ведь часто жертвами мошенников становятся именно пожилые граждане, которые не имеют необходимых знаний компьютерных технологий и опыта онлайн-покупок.

В полиции дали советы, как обезопасить себя от интернет-мошенников. Источник: Facebook/полиция Киева

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Также мы писали, что украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, в которой задействован сайт, зарегистрированный неизвестными в США. На сайте используется логотип и айдентика Приватбанка. На мошенническом сайте используются ссылки на несуществующие инвестиционные проекты, обещают высокую доходность от имени реальных компаний без их согласия, незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц.