Сегодня под Верховной Радой появились плакаты, на которых прославляется Адольф Гитлер.

Точнее - цитируется документ ОУН Степана Бандеры, в котором немецкий фюрер называется союзником "новой Украины". Причем подается этот документ авторами плаката как явление крайне позитивное.

Скандал уже набирает обороты в соцсетях. Между тем, это не первый такой "каминг-аут" в украинском парламенте.

Разобрались, как Гитлер попал на полотна госпропаганды и стен Верховной Рады.

Что развесили под Радой

Сегодня утром депутат Макс Бужанский опубликовал фото передвижной рекламы под Верховной Радой. На нескольких растяжках установили плакаты с разными вехами украинской государственности.

На одном из них упоминается "Акт о восстановлении украинской державы" 1941 года, который провозгласила ОУН Степана Бандеры.

На картинке отобразили и сам "Акта", часть которого поет оды фюреру:

"Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі", - говорится в пункте №3 документа.

Этот документ сопровождается добавкой от авторов плаката: портретами вождей ОУН Бандеры и Стецько. И текстом о значении "Акта" в истории Украины.

Об этом значении стоит упомянуть отдельно.

Что такое "Акт о восстановлении украинской державы"?

После вторжения нацистов на территорию СССР, на земли западной Украины вместе с немцами пришли их добровольные помощники.

В частности, Организация украинских националистов. Ее сторонники вместе с немцами вошли во Львов 30 июня 1941 года - через четыре дня после того, как оттуда отступила Красная армия.

В тот же день один из лидеров ОУН Ярослав Стецько - сторонник Степана Бандеры, на которого ориентировалась часть организации - на собрании местного актива и зачитал "Акт", который и попал на плакат у Верховной Рады.

О чем говорилось в этом документе?

1. ОУН под руководством Бандеры (который на тот момент находился в Польше) создает украинское государство.

2. Украинская власть создается на западных землях - так прямо говорится в "Акте". А в будущем нужно будет провозгласить ее и в Киеве.

3. Далее идет пассаж о Гитлере и "союзной немецкой армии", с которой оуновцы согласны бороться против большевизма и за "новый порядок во всем мире".

Конечно, ни о каком восстановлении украинского государства здесь в реальности не могло быть и речи.

Во-первых, "Акт" принимался организацией, которая никем не избиралась и не делегировалась. Аналогичный "акт" мог принять любой кружок по интересам - с такими же юридическими последствиями.

Во-вторых, ОУН не имела реальной власти на указанных территориях, поскольку смогла попасть в Украину лишь в обозе немецкой армии. По сути на момент провозглашения "Акта" это были коллаборационисты, подчиненные оккупантам. Очевидно, что без политической власти создать государство невозможно.

Поэтому логично, что немцы несказанно удивились провозглашению на завоеванных ими территориях некоего государства и вскоре это заявление дезавуировали (нацисты считали украинцев также как и других славян людьми второго сорта и не намеревались давать им возможность создавать свою государственность). А вскоре немцы арестовали Степана Бандеру и Стецько, не отказавшись при этом от услуг других групп украинских националистов (в первую очередь от услуг группы Мельника в ОУН). Впрочем, и Бандера со Стецько сидели в довольно комфортных условиях в спецкорпусе концлагеря Заксенхаузен (где содержали важных политических персон). А затем в 1944 году немцы выпустили их на волю и Бандера со Стецько сотрудничали с нацистами, организуя действия УПА против советских войск на Западной Украине.

Возвращаясь к событиям 1941 года можно констатировать - никакой "украинского государства" по итогам этого "Акта" не возникло и возникнуть не могло (детальнее в истории "Акта" мы разбирались в материале "Деды зиговали").

В-третьих, для Украины, потерявшей миллионы погибших от рук нацистских оккупантов, документ с восхвалениями Гитлера в принципе не может иметь никакой легитимности. Нацизм у нас официально запрещен и осужден всем мировым сообществом.

Именно поэтому в странах, пострадавших от нацизма, стараются не выпячивать подобные документы. Специалистам они известны, но для широкой публики творчество нацистских коллаборационистов стараются не рекламировать.

До недавнего времени так было и в Украине. Но после Евромайдана концепция поменялась. "Акт" решили сделать столпом всей украинской государственности - несмотря на исходящий от него нацистский душок.

Откуда взялся Гитлер в Раде?

Началось это еще при Порошенко. В 2018 году - на 77-летие "Акта" - в Раде открылась выставка с той же цитатой про Гитлера.

При Зеленском до сегодняшнего дня ничего подобного не было. Даже проект постановления о том, чтобы торжественно отметить 80-летие "Акта" минувшим летом, не дошел до голосования и был снят с рассмотрения (его внесли депутаты от "Свободы", "Голоса", "Доверия" и "За будущее").

Но сегодня, получается, и "зеленые" присоединились к восхвалению акта, прославляющего Адольфа Гитлера. И, судя по всему, это прямое творчество соратников Владимира Зеленского.

На одном из аналогичных плакатов, к примеру, красуется лицо спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Который, почему-то, выступает апологетом "Цифровой державы" (хотя этим занимается прицельно совсем другое ведомство).

То есть это пиар с одной стороны власти в целом, с другой - конкретно Стефанчука.

Организатором выставки стала организация "Мемориал имени Василия Стуса", у которой в официальных партнерах - Институт национальной памяти. Руководит "Мемориалом" депутат от "Европейской солидарности" Степан Кубив.

То есть это - совместное идеологическое творчество новой власти и предыдущей.

Называется проект "Украинская государственность". Как утверждается на одном из плакатов, эта государственность имеет "тысячелетнюю историю".

Фото "Страны"

Всего - 60 плакатов с разными историческими сюжетами. Они расположены на пешеходной зоне у Рады, то есть можно прогуливаться и читать.

Фото "Страны"

Все события древней Руси здесь, разумеется, отнесены к истории украинской государственности. Но интереснее, что говорят авторы выставки о современности.

Из периода Порошенко выделили три основных вехи - соглашение про ассоциацию, Томос и закон об украинизации.

Фото "Страны"

Периоду Зеленского посвящены два плаката. Неизменность на курс в НАТО с лицом Зе. И уже упомянутое "Цифровое государство" с лицом Стефанчука - хотя о его роли в этом процессе далее не сказано ни слова.

В сопроводительном тексте говорится о том, что Минцифры внедрило "Дию" и цифровой паспорт. Но причем тут спикер - вообще не сказано.

Но, видимо, была задача любой ценой пропиарить именно Стефанчука. Который внезапно стал главным "диджитализатором" страны.

Фото "Страны"

В общем, суть выставки - провести единую историческую линию от киевских князей и Бандеры с Гитлером до Порошенко, Зеленского и Стефанчука.

Реакция соцсетей

Нардеп Макс Бужанский комментирует выставку возле Рады.

"В 80ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2, с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера, смотрится очень интересно.

Спасибо, что портрет фюрера в полный рост не присобачили, вижу, недостатка в энтузиазме не было.

Я прям помню, как мы с этим тезисом на выборы шли - даёшь письма Гитлеру перед парламентом, мечтали об этом люди ж".

Нардеп Алексей Устенко предлагает убрать "теплые воспоминания нацистов" из-под Рады.

"Кто бы это не поставил, товарищи начальники, уберите это нахрен из-под здания Парламента! Теплые воспоминания нацистов - это даже не электорат Порошенко, это крайне правые радикалы. На такое Вятрович не пошел бы в моменты активной декоммунизации".

Телеведущий Макс Назаров говорит, что не представлял такого при Зеленском.

"А могли мы ещё в 2019 году представить, что в Украине Зеленского власть будет гордиться тогдашним сотрудничеством с Гитлером?

Именно сотрудничеством, именно с Гитлером. Могли мы представить это?"

А телеграм-канал "Темный рыцарь" обсуждает персону Стефанчука на аналогичных плакатах.

"Если внимательно смотреть на оба плаката, на одном из которых патриоты выносят благодарность Гитлеру, - можно легко догадаться, что за дол...б их там разместил".