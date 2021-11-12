Служба безопасности Украины (СБУ) не продлевала запрет на въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову.

Об этом со ссылкой на ответ СБУ и комментарий спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко сообщает "Украинская правда".

Отметим, в ноябре текущего года истек срок пятилетнего запрета на въезд Варламову в нашу страну.

По состоянию на дату запроса (5 ноября - Ред.) СБУ решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принимало.

"В случае наличия определенных законодательством оснований СБУ примет необходимые меры", - добавили в ответе.

В свою очередь, Демченко рассказал, есть ли там основания отказать Варламову во въезде в Украине, если он решит его осуществить.

"Государственная пограничная служба в полной мере применяет к гражданам нормы законодательства в случае, если они нарушают порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию. Если говорить об иностранных гражданах, по ним кроме привлечения к административной ответственности устанавливается и запрет въезда на территорию Украины.

В случае попытки пересечения государственной границы и подтверждения фактов незаконного пребывания на ТОТУ, этому лицу будет отказано во въезде в Украину и проставлен запрет на въезд сроком на 3 года", - сказал спикер Госпогранслужбы.

Напомним, Илья Варламов получил запрет на въезд в Украину и стал персоной нон грата в 2017 году, поскольку он ранее незаконно посещал оккупированный Донбасс и публиковал в сети репортажи из Крыма.

Также мы ранее рассказывали, что Варламов высмеял рекламу на станции метро "Крещатик".