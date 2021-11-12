Рэпер Канье Уэст, который решил сменить свое имя на прозвище Йе, заявил, что видит себя молодым Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в подкасте Drink Champs.

Он сравнил культуру с нефтью. И если представить культуру как нефть, то Канье Уэст видит себя молодым Путиным (президентом России).

"Я осознал, что я молодой Владимир, когда понял, что культура - это нефть. Культура - это энергия", - заявил он.

Такую параллель рэпер провел говоря о брендах, которые приходят к нему за идеями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что рэпер Канье Уэст за час запостил в Twitter более сорока православных икон.

Также писали, что Канье Уэст дорисовал себя рядом со скульптурами президентов США на горе Рашмор.

Вместе с тем, сообщалось, что зимой он развелся со своей женой Ким Кардашьян. Причиной такого решения пары стала неудачная попытка Уэста баллотироваться в президенты США. Во время своего выступления певец также говорил, что в 2012 году думал об аборте, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком - дочерью Норт. Это высказывание также повлекло негативную реакцию со стороны супруги рэпера и ее семьи.