По информации "Страны" бывшие друзья и партнеры - бывший чиновник КГГА, киевский застройщик Вавриш и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан - вконец рассорились и сейчас делят свой совместный бизнес.

"Главная причина - то, что Вавриш побежал договариваться с Офисом президента после того как против него возбудили уголовные дела. А Богдан свою борьбу с Зе намерен продолжать и даже активизировать. Естественно их стратегии по жизни теперь не сходятся и они решили разойтись. Хоть и были очень близки много лет", - сказал "Стране" источник в окружении Богдана и Вавриша.

Напомним, что в январе 2021 года ГБР вручило Вавришу подозрение из-за подозрений в махинациях при строительстве ЖК в Борисполе.

В октябре 2019 года "Страна" писала, что Вавриш с на тот момент главой Офиса президента Андреем Богданом отправлялись в совместный тур в Каппадокию. В тот период Вавриша называли одним из претендентов на роль негласного "куратора" Киева.

В то же время Вавриш дружбу с Богданом прокомментировал следующим образом: "Мы знакомы почти 10 лет. Познакомились где-то в неформальной обстановке. Дружим просто, и все... А что я могу с этим сделать? Это мне накладывает определенную ответственность. Я понимаю, что я не могу быть касательным ко многим вещей, которые раньше мог себе позволить".