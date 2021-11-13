В субботу, 13 ноября, в Карабахе неизвестный бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша.

Об этом сообщает Trend.

Известно, что мужчина атаковал пост в селе Дашалты. Злоумышленника уже задержали российские миротворцы, временно пребывающие на территории Азербайджана.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали три человека.

"Страна" рассказывала, что Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией позиций своих военных на границе, а в Минобороны Армении в свою очередь сообщили, что обстрелы вел Азербайджан.

Также мы писали о том, что Пашинян обвинил Баку в подготовке боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта в сентябре прошлого года, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Кроме того мы сообщали, что в Карабахе заявили об отсутствии мира с Азербайджаном после подписанного перемирия.