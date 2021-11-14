Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова примеряла традиционную украинскую вышиванку, которую ей подарила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Соответствующее фото было опубликовано в Twitter.

"Спасибо генпрокурору Ирине Венедиктовой за эту красивую традиционную украинскую блузку. Я горжусь тем, что ношу ее, и посылаю привет в Украину", - написала она.

Отметим, Венедиктова на этой неделе была с трехдневным рабочим визитом в Брюсселе, где встречалась с членами Еврокомиссии и Европаламента. Поднимались вопросы реформ в Украине, борьбы с коррупцией и формированием антикоррупционных структур.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины купил две вышиванки - мужскую и женскую. Первая обошлась в в 1 529 гривен, а вторая - в 1 499 гривен. Таким образом общая сумма сделки составила 3 028 гривен.

Также мы писали о том, что в прошлом году королева Британии Елизавета II заказала себе вышиванку в Решетиловке под Полтавой. Решетиловская вышивка выполняется белым по белому. Основные ее мотивы - ветви, крестики, ромбы, звезды. Мастерицы вышили рубашку для королевы специальным орнаментом.