В московском метрополитене 26-летний Алихан Азизов пытался спасти мужчину, который бросился под поезд, и погиб. Спасенный самоубийца решил сбежать из метро, после чего все-таки убил себя.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Азизова сбил поезд метро на станции "Сходненская", когда он пытался спасти мужчину, бросившегося под состав. В итоге самоубийца выжил, а его спаситель - нет. После ЧП виновник трагедии вышел из подземки и сбросился с многоэтажки.

"На улице Свободы поднялся на 12 этаж многоэтажки и прыгнул. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Сейчас его личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" писала, что в одном из домов на западе Москвы произошла жуткая трагедия: мужчина расчленил свою жену и спрятал голову в пакет из веганского магазина. После убийца решил совершить суицид, выпрыгнув в окно. В результате он разбился насмерть.

Также мы сообщали о том, что прошлым летом в Москве покончила с собой чемпионка по фигурному катанию. Перед смертью она оставила записку, в которой написала одно слово — "люблю".