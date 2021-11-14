В Детском зоопарке Линкольна, который находится в американском штате Небраска, три снежных барса - Ранни, Эверест и Макалу - заразились коронавирусной болезнью и умерли.

Об этом сообщает руководство парка в Facebook.

"Мы с глубокой печалью сообщаем нашему сообществу, что три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна скончались из-за осложнений, вызванных Covid-19. Наши леопарды, Ранни, Эверест и Макалу были любимы всем нашим сообществом в зоопарке и за его пределами. Эта потеря поистине душераздирающая, и мы все скорбим вместе", - говорится в сообщении.

Ранее в Соединенных Штатах зафиксировали ковид у гиен, тигров и львов. Статистика заражений коронавирусом среди животных продолжает расти. Кроме барсов в зоопарке Линкольна вирусом заразились два суматранских тигра, однако им удалось преодолеть болезнь.

"Суматранские тигры, Аксель и Кумар, по-видимому, полностью выздоровели от своей болезни", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале года коронавирус впервые нашли у горилл в США.

А в конце августа впервые в мире коронавирус обнаружили у диких оленей - тоже в США.