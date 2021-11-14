Диабет является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или организм не может эффективно использовать выработанный инсулин.

По данным ВОЗ, почти 422 миллиона человек во всем мире страдают диабетом. Учитывая факторы риска, возможно предотвратить возникновение сахарного диабета.

Об этом в Facebook рассказал Минздрав Украины.

Так, всего существует несколько типов сахарного диабета:

I типа – инсулинозависимый. В этом случае поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или вообще не вырабатывает его. С помощью инсулинотерапии и других методов лечения люди, страдающие диабетом, могут улучшить качество и продолжительность жизни.

II типа – наиболее распространенный, преимущественно среди взрослого населения. Он возникает, когда организм становится устойчивым к инсулину, развивается инсулинорезистентность. В последние десятилетия распространенность этого типа диабета значительно возросла во многих странах мира. Перед появлением у человека сахарного диабета II типа часто наблюдается так называемый преддиабет. Он обычно имеет бессимптомное течение.

Наиболее распространенными симптомами диабета являются:

повышенная жажда, сухость во рту;

слабость, постоянное чувство усталости;

затуманенное зрение;

онемение конечностей, покалывание в руках и ногах;

медленное заживление порезов и язв;

резкая потеря веса;

частое мочеиспускание.

Диабет всех типов может привести к осложнениям и вызвать почечную недостаточность, потерю зрения, ампутацию конечностей, повреждение нервов, вдвое увеличить риск сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт).

Для профилактики диабета необходимо следовать таким рекомендациям:

Увеличьте физическую активность.

Соблюдайте здоровое питание. При выборе типа питания для профилактики или диабета нужно проконсультироваться со специалистом и учитывать ваши индивидуальные особенности, чтобы не повредить организму.

Потребляйте больше клетчатки и цельнозерновых продуктов, ешьте овощи, фрукты, орехи, крупы.

Контролируйте массу тела. Благодаря занятиям спортом и потере лишнего веса, риск диабета уменьшается более чем на 50%.

Воздерживайтесь от курения и злоупотребления алкоголем. Курение может привести к повышению сахара и резистентности к инсулину. Чем больше вы курите, тем больше риск диабета. Чрезмерное количество алкоголя также оказывает влияние на риск развития болезни.

Своевременно обращайтесь к врачу. В случае ухудшения состояния или длительных симптомов не медлите с визитом к семейному врачу.

Ранее группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.

Кроме этого, в докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что в Украине люди умирают от раковых заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных болезней в 24,7% случаев.