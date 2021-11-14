В Нью-Йорке женщина в зоопарке Бронкса залезла в вольер ко льву и призналась ему в любви.

Об этом пишет NBC News.

К встрече с хищником женщина была изрядно подготовлена: надела красное платье с леопардовым принтом, взяла букет роз и деньги.

Проникнув в вольер, она прокричала льву: "Царь, я люблю тебя, я вернулась за тобой" и подбросила деньги в воздух.

Все действие продолжалось несколько минут, а когда работники зоопарка бросились к месту происшествия, посетительница исчезла.

Как выяснилось, за последние два года эта женщина уже во второй раз проявляла свою любовь ко львам. В 2019 году она уже заходила к ним в вольер, махала животным руками и разговаривала с ними.

В то же время представители зоопарка намерены установить личность посетительницы и привлечь ее к ответственности за совершенные проделки.

Ранее мы писали о том, что в Германии в городе Оснабрюк лев напал на сотрудницу зоопарка, когда она чистила его клетку. В результате инцидента 25-летнюю женщину госпитализировали. По информации полиции, сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери вольера со львами. Когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.

Помимо этого, в Черниговской области тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Работник зоопарка, по предварительной информации, собирался кормить животное. В этот момент тигр и напал на мужчину.