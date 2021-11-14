Во вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой поединок в борьбе за второе место в группе D. В последних матчах сборной фатально не везло - выступая без поражений, украинцы ы шести из семи сыгранных в отборочном цикле поединков завершили вничью.

Перед важным поединком против Боснии и Герцеговины главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор, чтобы попросить у священников благословения.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Игроки обратились за благословением к священнослужителям Михайловского Златоверхого монастыря. Духовная установка перед важным делом никогда не бывает лишней, к тому же счет 1:1 слишком часто случается в этом году в матчах национальной команды. Получив благословение, сборники продолжили свое путешествие" – написали в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Состав сборной Украины

Вратари:

Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк),

Георгий Бущан ("Динамо" Киев),

Дмитрий Потрошитель ("Ворскла" Полтава).

Защитники:

Александр Караваев,

Илья Забарный,

Александр Тимчик (все – "Динамо" Киев),

Николай Матвиенко,

Сергей Кривцов,

Виктор Корниенко (все – "Шахтер" Донецк),

Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия),

Тарас Качараба (" Славия", Чехия).

Полузащитники:

Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм", Англия),

Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк),

Сергей Сидорчук,

Виктор Цыганков,

Николай Шапаренко,

Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев),

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия),

Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия),

Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия),

Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие:

Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия),

Артем Довбык ("Днепр-1" Днепр),

Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк),

Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Ранее "Страна" сообщала все результаты жеребьевки отбора футбольных сборных Европы к Чемпионату мира 2022.

Кроме этого, мы приводили расписание оставшихся матчей отбора к чемпионату мира-2022 и турнирную таблицу группы.