Перед решающим матчем с Боснией сборная Украины пошла в церковь, чтобы попросить благословения
Во вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой поединок в борьбе за второе место в группе D. В последних матчах сборной фатально не везло - выступая без поражений, украинцы ы шести из семи сыгранных в отборочном цикле поединков завершили вничью.
Перед важным поединком против Боснии и Герцеговины главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор, чтобы попросить у священников благословения.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
"Игроки обратились за благословением к священнослужителям Михайловского Златоверхого монастыря. Духовная установка перед важным делом никогда не бывает лишней, к тому же счет 1:1 слишком часто случается в этом году в матчах национальной команды. Получив благословение, сборники продолжили свое путешествие" – написали в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.
Состав сборной Украины
Вратари:
- Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк),
- Георгий Бущан ("Динамо" Киев),
- Дмитрий Потрошитель ("Ворскла" Полтава).
Защитники:
- Александр Караваев,
- Илья Забарный,
- Александр Тимчик (все – "Динамо" Киев),
- Николай Матвиенко,
- Сергей Кривцов,
- Виктор Корниенко (все – "Шахтер" Донецк),
- Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия),
- Тарас Качараба (" Славия", Чехия).
Полузащитники:
- Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм", Англия),
- Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк),
- Сергей Сидорчук,
- Виктор Цыганков,
- Николай Шапаренко,
- Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев),
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия),
- Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия),
- Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия),
- Виктор Коваленко ("Специя", Италия).
Нападающие:
- Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия),
- Артем Довбык ("Днепр-1" Днепр),
- Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк),
- Денис Гармаш ("Динамо" Киев).
Ранее "Страна" сообщала все результаты жеребьевки отбора футбольных сборных Европы к Чемпионату мира 2022.
Кроме этого, мы приводили расписание оставшихся матчей отбора к чемпионату мира-2022 и турнирную таблицу группы.