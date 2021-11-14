Перед матчем со сборной Боснии Александр Петраков повез сборную Украину в собор, чтобы попросить благословения. Фото: пресс-служба УАФ

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой поединок в борьбе за второе место в группе D. В последних матчах сборной фатально не везло - выступая без поражений, украинцы ы шести из семи сыгранных в отборочном цикле поединков завершили вничью.

Перед важным поединком против Боснии и Герцеговины главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор, чтобы попросить у священников благословения.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ. 

"Игроки обратились за благословением к священнослужителям Михайловского Златоверхого монастыря. Духовная установка перед важным делом никогда не бывает лишней, к тому же счет 1:1 слишком часто случается в этом году в матчах национальной команды. Получив благословение, сборники продолжили свое путешествие" – написали в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Состав сборной Украины

Вратари:

  • Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк),
  • Георгий Бущан ("Динамо" Киев),
  • Дмитрий Потрошитель ("Ворскла" Полтава).

Защитники:

  • Александр Караваев,
  • Илья Забарный,
  • Александр Тимчик (все – "Динамо" Киев),
  • Николай Матвиенко,
  • Сергей Кривцов,
  • Виктор Корниенко (все – "Шахтер" Донецк),
  • Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия),
  • Тарас Качараба (" Славия", Чехия).

Полузащитники:

  • Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм", Англия),
  • Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк),
  • Сергей Сидорчук,
  • Виктор Цыганков,
  • Николай Шапаренко,
  • Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев),
  • Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия),
  • Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия),
  • Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия),
  • Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие:

  • Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия),
  • Артем Довбык ("Днепр-1" Днепр),
  • Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк),
  • Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

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