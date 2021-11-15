В украинской армии заявили, что готовы стрелять на поражение, если толпы людей двинутся из Беларуси в Украину. Сделано это заявление было по время мигрантского кризиса на границах Беларуси с Польшей.

После поднявшихся возмущений Центр по борьбе с фейками при СНБО попытался выставить дело так, будто военных, которые это заявляли, ничего подобного не говорили и что все это фейк от начала и до конца. Но на самом деле фейком оказалось заявление самого Центра.

Украина в последние дни нагнетает тревогу с якобы имеющейся угрозой прорыва мигрантов из Беларуси. И усиливает границу. Но пока беженцы оттуда к нам не торопятся. И создается впечатление, что истерия искусственно подогревается из солидарности с Западом, а также для решения внутренних задач по отвлечению внимания общества на внешнюю угрозу.

Почему ВСУ заявили о готовности стрелять по нелегалам и что сейчас происходит на кордоне - разбиралась "Страна".

Фейк от Центра по борьбе с дезинформацией

Скандал возник после того, как Facebook-аккаунт "61-й отдельной пехотной егерской бригады" заявил, что если "так называемые мигранты" попробуют попасть из Беларуси в Украину, они "будут уничтожены".

"Подразделения 61й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие так называемые мигранты, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

После этого посыпались вопросы. То есть выходит, что соединение ВСУ заявляет, что будет стрелять на поражение в тех, кто покажется им маскирующимися под мигрантов.

Здесь возникает вопрос: как их отличат от реальных мигрантов? То есть сначала захватят, допросят и "по законам военного времени" - к стенке? Это не говоря уже о том, что охрана границы - это не линия фронта, где всех нелегалов сразу же отстреливают.

То есть пресс-служба бригады, судя по всему, не отдает себе отчета в том, чем вообще занимается их соединение на границе. А риторика про "уничтожение мигрантов" отсылает вообще к теме ультраправых.

После скандала бригада опубликовала еще один пост, в котором заявила, что стрелять мигрантов не будет, а имела в виду диверсантов, которые будут под них маскироваться (заодно и изменив изначальный пост заменив слова "так называемых мигрантов" на "маскирующихся под мигрантов"). Но получилось оправдание все равно не очень. Получается, определять кто мигрант, а кто "маскируется" будут на глаз.

Да и предыдущее сообщение егеря до сих пор не удалили.

"Разрулить" некрасивую ситуацию попытался Центр по дезинформации при СНБО. Правда, крайне неудачно. Он сообщил, что такого соединения как "61-й отдельной пехотной егерской бригады" не существует в природе.

"В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала", - заявили в Центре по борьбе с фейками. И предупредили, что данный "фейк" используется "российской пропагандой".

Однако даже при беглом приближении становится понятно, что Центр при СНБО либо некомпетентен, либо вводит в заблуждение сознательно. Именно на "фейковую" страницу егерской бригады, например, регулярно ссылается официальный аккаунт Минобороны.

На нее же ссылался Facebook оперативного командования "Север".

Тем же названием бригады оперировало и финансируемое за счет государства украинское иновещание.

Сам же ФБ-аккаунт бригады ведется очень давно. Есть о ней и статья в украинской Википедии. Там говорится о том, что большая часть военных егерей воевали на Донбассе.

"25 апреля 2019 года, согласно Директиве МО Украины и ГШ ВС Украины, 61-я отдельная пехотная бригада Корпуса резерва была введена в боевой состав ВС Украины, как 61-я отдельная пехотная егерская бригада и получила егерскую специализацию. Ее главная цель – усиление обороны Украины на северной границе. Подразделения бригады готовят для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности. Сообщалось, что бригада будет комплектоваться военными контрактной службы, имеющими опыт боевых действий или гражданской деятельности, родственной со спецификой бригады - охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств", - говорится в сообщении в украиноязычной Википедии.

На странице бригады в Facebook действительно есть некоторые странные моменты. Например, заявление, что бригада готова подписать контракт с "полтавским Рембо" (террорист Роман Скрыпник, который летом 2020 года взял в заложники полицейского и был ликвидирован). Или же марш бригады в виде бретонской песни Ev chistr 'ta Laou! перепетой на немецком языке (на просторах русскоязычного YouTube существует поверье, что это гимн нацистской Люфтваффе, хотя на самом деле эта песня никакого отношения ни Люфтваффе, ни к нацистам не имеет).

В общем, уровень организации, которая у секретаря СНБО Данилова сражается с фейками, понятен - в лучшем случае это профаны, в худшем - сами же производят фейки.

Но вопрос все равно не праздный: а что происходит сейчас на украино-белорусской границе и ждать ли там стрельбы?

Что происходит на границе Украины с Беларусью

Украинско-белорусскую границу уже с прошлой недели усиленно охраняют на случай возможного прорыва мигрантов. Хотя никаких предпосылок к этому пока нет по одной простой причине: беженцам нужно попасть в ЕС, а не в очередное буферное государство. Поэтому сейчас они выдвинулись к польской границе.

По данным МВД, пограничные подразделения усилят 8,5 тысячами военнослужащих и полицейских, поэтому границу дополнительно будут охранять 3 тысячи пограничников, 3,5 тысячи нацгвардейцев и 2 тысячи полицейских.

Впрочем, журналисты, которые на днях инспектировали пункт пропуска Городище - Верхний Теребежов, не заметили какой-либо охраны. На пункте пропуска был только один пограничник с рацией.

Данный пункт пропуска не работает из-за карантина уже 1,5 года и от него до места дислокации мигрантов в Беларуси 330 км.

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Доманово-Мокраны" также не обнаружено дополнительных мер безопасности и наличия полицейских или нацгвардейцев. Съемочная группа вместо мигрантов наблюдала только очередь из фур, груженых товарами.

По всей видимости, риска миграционного кризиса на украино-белорусской границе пока нет. Но риторика властей ужесточается день за днем.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что Украина может ввести чрезвычайное положение в тех областях, которые граничат с Беларусью (это Волынская, Ровненская, Житомирская, Киевская и Черниговская области).

"Мы видим, и если для этого будет необходимость, как уже сообщил секретарь СНБО - проработаны разные сценарии действий, вплоть до тех, чтобы внедрялось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", - заявил глава МВД Денис Монастырский.

Также он сказал, что Украина будет строить "стену" на границе с Белоруссией и в бюджете страны на следующий год будут заложены на это деньги (что уже вызвало сравнения со скандальным проектом "стены" Яценюка на границе с Россией, когда цена так и не была построена, а деньги разворовали).

Монастырский сказал, что уже определены потенциальные места, где мигранты могут попытаться незаконно пересечь границу Украины - это, прежде всего, у границы с Польшей.

По словам Монастырского, через волынские леса и болота большие группы мигрантов вряд ли пойдут: "Это обязательно должны быть дороги, которые идут к украинской границе. Кроме того, у нас будет время подготовиться, потому что мигранты находятся на расстоянии примерно в 300 километрах от линии границы в Волынской области.

"Немецкая волна" цитирует лейтенанта Госпогранслужбы Украины Ивана Бондаря, который говорит, что на линии границы в Волынской области будутиспользовать так называемую тактику "несмертельного действия" и сдерживать мигрантов от перехода в Украину.

Бондарь также добавил, что "если они (мигранты) начнут стрелять, то это уже будет агрессией - здесь начинают действовать другие инструкции". Он добавляет, что единственная причина для применения оружия - это когда существует прямая угроза их жизни и здоровью.

Впрочем, сами же украинские чиновники не верят, видимо, что мигрантский поток двинется в Украину. Ситуация как на польско-белорусской границе возникнуть не должна за счет договоренности о реадмиссии (депортации), которая действует между Украиной и Беларусью.

Спикер МВД Артем Шевченко отметил, что ранее "перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой" Беларусь вышла из такого же соглашения с Евросоюзом.

"Это значит, что пока по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - написал Шевченко.

Соглашение о реадмиссии означает, что если нелегальные мигранты попадут с территории одной страны в другую, то вторая страны выдворит их обратно, а первая, в свою очередь, будет обязана их принять.