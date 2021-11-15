В Украине снова хотят переписать правила по субсидиям.

Минсоцполитики разработало проект соответствующего постановления, по которому как раз сегодня заканчиваются общественные обсуждения. То есть, он может попасть в повестку дня ближайшего заседания правительства.

Для субсидиантов готовят несколько важных нововведений - придется проходить еще более тщательные проверки и отчитываться о покупках. Причем, за некоторые из них субсидии будут снимать.

Правда, будут и небольшие послабления. Скажем, не станут учитывать наличие мопедов или прицепов стоимостью до 4 минимальных зарплат (24 тысячи гривен).

Но общая риторика такова, что по субсидиям ожидается очередная зачистка.

Минсоцполитики в пояснительной записке к документу отмечает, что главная цель - "усиление адресности предоставления субсидии исключительно тем, кто в ней нуждается".

Учитывая, что в проекте бюджета на следующий год на субсидии предлагают заложить меньше денег, чем в этом, понятно, что списки получателей тоже подсократят.

Разбирались, как придется по-новому оформлять субсидии и кто рискует "слететь" с государственной помощи по коммуналке.

Субсидии по-новому: 7 главных изменений

Отметим, что Кабмин регулярно вносит изменения в порядок предоставления субсидий (постановление правительства №848).

Последние громкие нововведения - отказ в субсидиях тем, кто имеет банковские депозиты на сумму в 100 тысяч гривен, покупал валюту или получил средства с продажи ценного имущества, к примеру, квартиры.

Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, первая практика применения этих новаций выявила ряд проблемных моментов. "Ранее их решали на местных уровнях специальные комиссии, принимающие решения по субсидиям. Но, так как их упразднили, появились необходимость внести правки.в постановление Кабмина. Заодно решили еще больше закрутить гайки", - говорит Пендзин.

"К примеру, поняли, что наломали дров в случае с деньгами от продажи квартиры. Поэтому решили не учитывать их, если в течение 6 месяцев претендент на субсидии потратит средства на приобретение нового жилья", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В новом проекте несколько важных нововведений.

1.Разработана новая типовая форма декларации о доходах и тратах претендентов на субсидии. Декларация очень подробная, и заполнить ее - отдельный квест. Придется вспоминать все подробности, вплоть до того, какого числа и сколько долларов вы купили.

2. Не будут учитывать в собственность помещения в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено наследство. Если вы продали недвижимость, и купили на эти деньги новое жилье в течение 6 месяцев - субсидию не снимут.

3. Не будут учитывать в собственности мопеды, мотоциклы и прицепы, если их стоимость не превышает 4 минимальных зарплат (24 тысячи гривен) на дату приобретения права собственности. Отметим, что пороговая сумма, мягко говоря, невысокая, поэтому проходной будет разве что видавшая виды техника.

4. Смогут назначать субсидии тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком без сохранения зарплаты, а также тем, кто не зарегистрирован в квартире, но проживает там по решению суда.

5. Самое интересное, кто не сможет больше получать субсидии. Не будут назначать компенсации по коммуналке лицам, у которых есть ОВГЗ на сумму более 100 тысяч гривен.

6. Не получат субсидий также те, кто, по информации Минфина, сделал дорогостоящие покупки товаров, имущества, ценных бумаг, валюты и пр. В период получения субсидий в прошлые периоды.

7. Если получатель субсидии умер, но на его счете остались средства по компенсациям за коммуналку, то наследники смогут их получить. Правда, как говорит Кравец, пункт выписан очень странно. Счет, на который перебросят деньги, должен быть непременно открыт в "Ощадбанке". На него перечисляются деньги, которые «зависли» на счете умершего гражданина на 1 июня. Деньги обещают отдать до 1 декабря. "Но непонятно, когда, собственно, должен умереть сам получатель субсидии, чтобы его родственники в обозримом будущем получили деньги. А если он скончается 2 декабря, деньги, получается, ждать до следующего года нужно?", - удивляется Кравец.

По его словам, проект отличается массой технических неточностей и выписан юридически безграмотно.

Отдельный вопрос - по общественным обсуждениям. Эту процедуру должно проходить большинство подзаконных актов. Стандартный срок общественных обсуждений - месяц.

По данному постановлению он сокращен до 10 дней (с 5 по 15 ноября). И, что странно, нет ни одного голоса «за» или «против», ни одного замечания по тексту. Что в принципе нереально, учитывая общественное значения темы субсидий.

То есть, понятно, что общественное обсуждений в данном случае было чистой формальностью.

Квест с декларациями, запретные покупки и ОВГЗ

Но вернемся к самому проекту. Основные новации мы уже кратко обозначили. Остановимся более подробно на самых ключевых из них.

Как отмечает Пендзин, очень важно изменение формата декларации о доходах и затратах.

"Декларация стала намного более подробная, чем ранее. Цель - выловить "лишних" субсидиантов еще на этапе подачи документов". - говорит Пендзин.

В декларации нужно перечислить данные по всем членам домохозяйства, их доходам и источникам их получения, указать наличие транспортных средств, год их выпуска, а также активы - ценные бумаги (вид, стоимость,), факты приобретения валюты (сумма, дата покупки), наличие банковских депозитов (сумы, дата открытия счета), ОВГЗ, суммы уплаченных алиментов, наличие недвижимости (типы, адреса и прочее).

Отметим, что заполнить такую декларацию с мельчайшими подробностями не так просто, ведь нужно будет вспомнить даже даты, когда вы приобретали валюту и назвать конкретные суммы.

Причем, если ранее в перечне причин для отказа в субсидии фигурировали банковские депозиты на сумму свыше 100 тысяч, то теперь добавляются еще и ОВГЗ на такую же сумму.

Также станет более жесткой верификация. Причем, если по ее итогам выясниться, что, получая субсидию, семья успела приобрести ценные товары или оплатить услуги на сумму от 50 тысяч гривен, то на следующий период о субсидиях ей придется забыть. Даже если на тот момент денег уже нет не то, что на новые покупки, но и на уплату за коммуналку.

"Граждан пытаются лишить права на субсидию под любым предлогом. Странно, что еще не добавили пункта о том, что невакцинированным субсидии не положены", - иронизирует Кравец.

Понятно, что по субсидиям будут и дальше закручивать гайки, - говорит Пендзин.

Что не удивительно, учитывая, что в проекте бюджета на следующий год на субсидии заложили всего 39 млрд гривен, тогда как на этот год - 49 млрд (изначально было заложено 37 млрд, но затем в бюджет внесли изменения, добавив еще 12 млрд).