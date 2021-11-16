Джекпот лотереи США Powerball достиг 190 млн долларов, что является крупнейшим в мире лотерейным призом на сегодняшний день.

Представьте, что вы выиграли лотерейный джекпот на сумму в сотни миллионов долларов! Что вы сделаете с такими деньгами? Если вы думали, что выиграть огромные лотерейные призы можно только находясь в Штатах, у нас для вас отличные новости.

Джекпот Powerball достиг 190 млн долларов, это свыше 5 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в среду, 17 ноября.

Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как принять участие в лотерее Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter).

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.

Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Подтвердите покупку билета.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

190 миллионов долларов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в ближайшем тираже. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

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