Во вторник, 16 ноября, во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся 18-й успешный запуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с двигателем, который был изготовлен в Украине.

Об этом в Facebook сообщило Конструкторское бюро "Южное".

Бюро пишет, что Vega (ракета-носитель - Ред.) вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции.

"Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - сообщили в Конструкторском бюро.

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

Ранее мы сообщали о том, что в 2017 году в рамках миссии VV17 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с маршевым двигателем 4-й степени украинского производства.

Однако 17 ноября 2020 года произошел провал запуска ракеты Vega с украинским двигателем, который случился из-за ошибки при монтаже двигателей на разгонный блок AVUM.