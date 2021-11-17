"Новая Почта" осуществила тестовую доставку посылки из Киева во Львов с помощью беспилотного летательного аппарата. Такой маршрут БПЛА совершил впервые.

Об этом пишет dev.ua. Также на сайте публикуют соответствующие фото.

Дрон вылетел их Киевского терминала на Окружной во Львове. Полет занял шесть 6 часов.

Максимальное время полета БПЛА - до 12 часов. Максимальный груз, который может перевезти беспилотник, до 16 кг. Пролететь такой аппарат может до 1400 км. То есть, почти через всю Украину. Высота полета - до 5,5 тысяч метров.

Вместе с тем, по данным сайта, "Новая почта" собирается в ближайшее время закупить несколько десятков дронов от разных украинских производителей для услуги быстрой доставки между городами миллионниками, а затем и областными центрами.

Напомним, в июле 2021 года "Новая почта" уже совершала тестовый полет беспилотника из Киева в Харьков. Тестовую отправку осуществили на беспилотном самолете Discovery украинской компании "Аеродрон".

Ранее мы рассказывали, что "Новая почта" повысила цены на упаковку и доставку отправлений.

Также сообщали, что "Новая почта" обнародовала тарифы на авиадоставку между западом и востоком Украины.