Еврокомиссия предложила изменить правила экспорта отходов, к которым относится и металлолом, в третьи страны. Потребители, которые проживают в не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) странах, смогут покупать стальной лом в ЕС только после официального запроса и разрешения регулятора.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

"Действующее в настоящее время Постановление об обращении с отходами восходит к 2006 году. С момента его принятия экспорт отходов из ЕС в третьи страны значительно увеличился, особенно в страны, не являющиеся членами ОЭСР.

Отсутствие подробных положений, обеспечивающих устойчивое обращение с отходами в странах назначения, привело к слабому правоприменению и проблемам окружающей среды и общественного здравоохранения в этих странах. В 2020 году ЕС экспортировал около 33 миллионов тонн отходов в страны, не входящие в ЕС, и импортировал около 16 миллионов тонн", - сказано в сообщении.

Еврокомиссия предлагает изменить правила экспорта отходов, в том числе и металлолома. Покупатели металлолома из стран, которые не являются членами ОЭСР должны будут продемонстрировать, что могут надлежащим образом переработать отходы. Будет составлен список стран, которым разрешен ввоз отходов из ЕС.

Новые правила перевозки отходов должны соответствовать целям European Green Deal, которые предусматривают снижение парниковых выбросов до нуля к 2050 года.

Напомним, в прошлом году Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома в Украине.

Также сообщалось, что Кабмин освободил пункты приема металлолома от использования РРО.