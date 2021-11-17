Жители российских городов Ижевска, Перми, Уфы, Чебоксар, Казани и Йошкар-Олы делятся в социальных сетях записями с видеорегистраторов, на которых неизвестный светящийся объект яркой полосой прочертил ночное небо.

В российских городах заметили не только вспышку в небе. Светящийся шар, который осветил ночное небо, быстро исчезает из поля зрения приборов и небо снова темнеет. Жители Казани утверждают, что после этой вспышки слышали звук, похожий на взрыв, после чего "стекла задребезжали". Можно предположить, что именно в окрестностях этого города и упал, сгоревший в атмосферу третьей от Солнца планеты.

Специалисты предполагают, что это метеороид диаметром около метра, он влетел в атмосферу Земли, где и сгорел.

Напомним, весной текущего года во французский Каннах сняли на видео падение крупного метеорита.

Также сообщалось, что в марте на Кубу со взрывом обрушился метеорит. Инцидент произошел около города Моа, что на востоке острова. По словам свидетелей, на месте происшествия был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв.